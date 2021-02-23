  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Bucaspor Buca 1928 çıkış arıyor

çıkış arıyor

Buca 1928 çıkış arıyor

23.2.2021

3. Lig 1. Grup'ta son 4 maçında sahadan 1-1'lik skorlarla ayrılan ve liderlik koltuğunu kaptıran Bucaspor 1928, Perşembe günü lig sonuncusu Manisaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada çıkışa geçmek istiyor.

Grupta 39 puanla zirvenin iki puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "Manisaspor'un konumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Rakibimiz yenilenen kadrosuyla güçlendi. Bizim için her maçımız final. Disiplini elden bırakmadan rakibimizden daha çok kazanmayı isteyerek Manisa'dan üç puanla gelmeye çalışacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca 1928 çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.