Buca 1928 çıkış arıyor

3. Lig 1. Grup'ta son 4 maçında sahadan 1-1'lik skorlarla ayrılan ve liderlik koltuğunu kaptıran Bucaspor 1928, Perşembe günü lig sonuncusu Manisaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada çıkışa geçmek istiyor.

Grupta 39 puanla zirvenin iki puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "Manisaspor'un konumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Rakibimiz yenilenen kadrosuyla güçlendi. Bizim için her maçımız final. Disiplini elden bırakmadan rakibimizden daha çok kazanmayı isteyerek Manisa'dan üç puanla gelmeye çalışacağız" dedi.