Buca nihayet

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, ligde son sırada yer alan Manisaspor'u 1-0 yendi. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, bu kez galip gelerek rahat bir nefes aldı. 16. dakikada Osman'ın ara pasında Cuma'nın şutunda kaleci Abdulkadir gol izni vermedi. 34'te Enes'in şutu kaleciden döndü, topla buluşan Tunç istediği gibi vuramadı. 40'ta Polat'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



GOL İKİNCİ YARIDA GELDİ

49'da Enes'in kullandığı korner atışında Berke'nin vuruşunda top üstten az farkla dışarıya çıktı. 55'te Bucaspor 1928 penaltı atışı kazandı. Topu başına geçen Tunç, İzmir temsilcisini 1-0 öne geçirdi. 66'da Ufuk'un ortasında Oğuz'un şutunda kaleci Abdulkadir topu güçlükle kornere attı. 85'te Eycan'ın kafasında meşin yuvarlak dışarıya çıktı. Bucaspor 1928, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Bucaspor 1928, 42 puana yükselerek, lider Diyarbekirspor'un gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.