NBA’de Cleveland Houston’u geçti

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 112- 96 kazandıkları Houston Rockets maçında 7 sayı kaydetti. Müsabakada 21 dakika sahada kalan Cedi, 2 asist yaparken, 8 de ribaunt aldı. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Utah Jazz, güçlü rakibi Los Angeles Lakers'ı mağlup etti. Jazz'da Rudy Gobert 18, Jordan Clarkson 18, Bojan Bogdanovic 15, Mike Conley 14, Donovan Mitchell 13 sayı ve 10 ribaunt üretti. Lakers'ta LeBron James 19, Montrezel Harrell 16 ve Markieff Morris 12 sayı kaydetti.