Akhisarspor’da Gül dümende

SPOR Toto 1. Lig'de art arda 4 mağlubiyetle düşme hattında kaldıktan sonra teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollarını ayıran Akhisarspor, takımın başına Fırat Gül'ü getirdi.

Yeşil-siyahlı ekip 36 yaşındaki genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Karşıyaka ve Şanlıurfaspor'da Reha Kapsal, Altay, İstanbulspor ve Gaziantep FK'da Yalçın Koşukavak'ın yardımcılığını yapan Gül, 1. Lig'de İstanbulspor ve Boluspor'u teknik direktör olarak çalıştırdı. Gül, İstanbulspor ve Boluspor'da görev aldığı dönemde iki takımı da ligde tutmayı başarmıştı.

■ KENAN MOLLA