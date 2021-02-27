Buca 1928’de galibiyet özlemi bitti

3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 4 maçlık galibiyet hasretine Manisa'da son verdi. Manisaspor deplasmanında tek golle kazanan sarı-lacivertliler kara bulutları dağıtırken, lider Diyarbekirspor'un Nevşehir Belediyespor'u 90+5'inci dakikada bulduğu golle 1-0 yenmesiyle zirveden oldu. Fırtına, bu sonuçlarla Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, stresli bir maç oynadıklarını söyledi.

DAHA ÖZGÜVENLİYİZ ARTIK

Haftalardır kazanamamanın verdiği baskıyı yaşadıklarını vurgulayan Balcıoğlu, "Stres ilk yarı boyunca takımın üzerine yansıdı. İstediğimiz oyunu bir türlü oturtamadık. Rakip takımın da hiçbir şekilde hücum düşünmemesi, devamlı defansta kalması ilk yarıda kilidi açmamıza ve oyunumuzu oynamamıza engel oldu. Dört hafta kazanamamanın gerginliğini çok fazla yaşadık. Ama ikinci yarı daha tempolu, daha istekli oynadık. Artık daha özgüvenli oynayıp galibiyetleri sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.