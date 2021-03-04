Haberler Bucaspor Bucaspor evinde fark attı

Bucaspor evinde fark attı

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden İzmir ekibi, kendi evinde oynadığı müsabakada Payasspor’u Tunç (2) ve penaltıdan Oğuz’un attığı gollerle yendi, çıkışını sürdürdü

4.3.2021