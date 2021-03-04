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Haberler Bucaspor Bucaspor evinde fark attı

evinde fark attı

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden İzmir ekibi, kendi evinde oynadığı müsabakada ’u Tunç (2) ve penaltıdan Oğuz’un attığı gollerle yendi, çıkışını sürdürdü

Bucaspor evinde fark attı

4.3.2021

STAT: Cemil Şeboy

HAKEMLER: Ahmet Balkan **, Hasan Cebeci **, Hasan Hüseyin Yazıcılar **

BUCASPOR 1928: Kıvanç *** - Gökhan ***, Eycan **, Ufuk ***, Osman **, Oğuz *** (77 Hasan **), Cuma *** (85 Özcan ?), Yusuf Can ** (85 Emre ?), Enes ** (56 Engin *), Berke *** (77 Turan Ali *), Tunç ****

PAYASSPOR: Erkan * - Süleyman *, Gökhan **, Ertaç * (46 Yasin *), Muhammet Ali **, Oğuzhan **, Berkant * (90 Eren ?), Vedat **, Ekrem * (89 Hasan ?), Doğukan *, Mert * GOLLER: Dk. 13-79 Tunç, 40 (P) Oğuz

SARI KARTLAR: Berkant (Payasspor)


Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Payasspor engelini rahat geçti: 3-0. 13. dakikada Berke'nin ortaladığı topa ceza sahası içinde Tunç voleyi vurdu: 1-0. 15. dakikada ceza sahası dışından Yusuf'un sutunu kaleci Erkan köşeden uçarak çıkardı. 39'da Bucaspor Oğuz'un düşürülmesiyle penaltı kazandı.

MAÇ BOYUNCA ÜSTÜN OYNADI

40'ta Oğuz penaltıyı gole çevirdi: 2-0. 70'te sol kanattan Payasspor ceza alanına giren Berken yerden sert vurdu, kaleci gole izin vermedi. 79. dakikada Bucaspor 1928 golleri üçledi. Defansın arkasına atılan topu iyi kontrol eden Hasan pasını Tunç'a verdi. Tunç meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0. Bucaspor 1928 bu maçı 3-0 kazandı.

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