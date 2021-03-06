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Haberler Bucaspor Buca 3’te 3 peşinde

3’te 3 peşinde

Buca 3’te 3 peşinde

6.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de 11 Mart Perşembe günü iç sahada oynayacağı Alemdağ Belediyespor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Son karşılaşmada Payasspor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Fırtına, evinde Alemdağ'ı devirip üç puan serisine devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, "Tek hedefimiz sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak. Onun için emin adımlarla yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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