Bucaspor çok mutlu

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Birinci Grup'ta evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 mağlup eden Bucaspor 1928, bitime 8 maç kala zirveyi geri aldı. Haftaya ilk sırada giren Diyarbekirspor'un evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la 3-3 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertliler 48 puan ve averajla liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Son olarak 17. haftada lider olan, haftalardır Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takip eden Bucaspor 1928, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Başarılı teknik direktör Uğur Balcıoğlu artık iplerin kendi ellerinde olduğunu ve sezon sonu güleceklerini söyledi.

UĞUR BALCIOĞLU UMUT YÜKLÜ

KALAN her karşılaşmanın final niteliği taşıyacağını belirten Uğur Balcıoğlu, "Her geçen gün atmosferi yüksek, gergin ve stresli maçlar oynuyoruz. Oyuncularımız çok iyi mücadele ediyor ancak stres biraz oyunumuzu etkiliyor. Umarım sezon sonu şampiyor oluruz" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ: ADALET İSTİYORUZ

BUCASPOR 1928 Başkanı Cihan Aktaş, hakemlere isyan etti. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Diyarbekirspor'un üç haftadır karşılaşmaların son dakikalarında puan ya da puanlar aldığına dikkat çeken Aktaş, hakemlerden yana dert yandı. Ligde kritik haftalara girdiklerini belirten başkan Aktaş, "Bize önyargılı olarak geliyorlar. Diyarbekirspor maçlarındaki hakemlere ve kararlara bakın. Bir de bizim maçlarımızdaki hakemlere ve tutumlarına bakın. Eşit şartlarda yarışı sürdürmek istiyoruz. Çünkü emek var, alın teri var. Bunu hiçe sayarak bir takımı kayırmak adaletsizliktir" dedi.