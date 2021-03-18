Fırtına esemedi

STAT: Hopa İlçe

HAKEMLER: Tunç Özdemir **, Şefik Öner **, Semih Kocaman **

ARTVİN HOPASPOR: Furkan **, Saffet * (38 Furkan Cinkaya **), Güray * (23 Furkan Tuşik **), Yakup **, Fatih **, Niyazi **, Yasin **, Yücel **, Ufuk ** (85 Oğuzhan *), Talha ** (86 Mertcan *), Gökhan ** (85 Eray *)

BUCASPOR 1928: Kıvanç **, Gökhan **, Eycan **, Ufuk **, Osman **, Oğuz **, Cuma * (46 Burak *), Yusuf Can ** (54 Saruhan **), Hasan ** (84 Burak Can) *, Enes **, Tunç Murat **

GOLLER: YOK

SARI KARTLAR: Yasin, Yücel, Gökhan (A.Hopa) Osman, Oğuz (Buca 1928)

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta haftaya lider giren Bucaspor 1928 dün deplasmanda Artvin Hopaspor ile golsüz beraber kaldı. Sarılacivertliler en yakın takipçisi Diyarbekirspor'un dış sahada Çankaya Futbol'u 3-0 yenmesiyle liderlikten oldu. Sarı-lacivertliler rakibiyle kora kor bir oyun ortaya koydu. Ancak İzmir temsilcisi üç puanı getiren golü bir türlü bulamadı. Fırtına, Karadeniz deplasmanından 1 puanla dönmek zorunda kaldı. 1. Grup'ta da zirve yarışı nefesleri kesiyor. Lider Diyarbekirspor'un 51 puanı bulunuyor. İkinci sırada yer alan Bucaspor 1928 haftayı 49 ve üçüncü basamaktaki Yeşilyurt Belediyespor da 43 puanla tamamladı.