Buca 1928’e Aktaş morali

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928, 24 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı Nevşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Artvin Hopaspor deplasmanında berabere kalarak liderlik koltuğunu kaptıran sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaptığı idmana kulüp Başkanı Cihan Aktaş giderek ekibe moral verdi. Antrenmanı izleyen Bucaspor 1928 Kulüp Başkanı Cihan Aktaş ve kurmayları teknik heyet ve oyuncularla sohbet etti. Antrenman sonrası Aktaş, takıma tatlı ikram etti ve onlara güveninin tam olduğunu belirtti.