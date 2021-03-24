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Haberler Bucaspor Buca 1928’in rakibi Nevşehir

Buca 1928’in rakibi

Buca 1928’in rakibi Nevşehir

24.3.2021

3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'la 0-0 berabere kalarak bitime 7 hafta kala liderlik koltuğunu 2 puan farkla yine Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928, bugün sahasında kümede kalma barajının 1 puan üzerinde yer alan Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Levent Buğra Vartemel düdük çalacak.

BALCIOĞLU SAHADA YOK

Sarı-lacivertlilerde Hopa deplasmanı sonrası yaşanan gerginlikte rakiplere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu takımının başında yer alamayacak. Öte yandan İzmir ekibinde teknik heyette iki kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

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