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’da Poko kayıp

Göztepe'den alınan Gabon'lu tecrübeli futbolcu bir kez bile kadroya giremedi. Teknik Direktör , Poko'nun ligin ilk yarısında az süre aldığını belirterek, “Fiziksel eksiği var, bunu gidereceğiz” dedi

Altay’da Poko kayıp

26.3.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın ara transfer döneminde Göztepe'deki sözleşmesi feshedildikten sonra transfer ettiği Andre Poko, bir kez bile kadroya giremedi. Tecrübeli futbolcu henüz kendi kulübünde oynayamadan ülkesinin milli takımına gitti. Poko'nun milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Gabon Milli Takımı'na katıldığını belirten teknik direktör Osman Özköylü, tecrübeli futbolcunun hazır olacağını söyledi.

EKSTRA İDMAN YAPIYOR

Osman Özköylü: "Poko ligin ilk yarısını çok az süre bularak geçirmiş, Kasım ayından beri idman yapmamış bir oyuncu. Fiziksel eksiğini gidermek için çalışıyoruz. Ekstra antrenmanlar yapıyor. Özveriyle çok çalışıyor. Daha iyi duruma geliyor ama eksikleri var. Şu an için oynayan yabancı oyuncularımız oldukça iyi. Yabancı kontenjanı da ona şans vermemizi engelliyor" dedi.

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