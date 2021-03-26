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’da Rahmi Salih formayı kaptı

A takıma alınan 18 yaşındaki oyuncu, son maçlarda ilk 11’in vazgeçilmezi oldu

Altınordu’da Rahmi Salih formayı kaptı

26.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Süper Lig'e çıkma yarışı veren Altınordu'da altyapıdan A takıma alınan isimler arasında yer alan stoper Rahmi Salih Kaya, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte kullanmaya başladığı Rahmi'yi son 7 maçta ilk 11'de oynattı.

HEPSİ ÇOK YETENEKLİ

Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki savunmacı son olarak Ümit Milli Takım'a davet edildi. Rahmi, daha önce alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bütün futbolcularının çok yetenekli olduğunu ve Altınordu'da çok iyi eğitim aldıklarını söyledi.

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