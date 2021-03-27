Bucaspor kritik maçlara çıkacak

3. Lig 1. Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'u zorlu haftalar bekliyor. Lider Diyarbekirspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, kalan 6 haftada Kızılcabölükspor (D), Yeşilyurt Belediyespor, Çankaya FK (D), Fatsa belediyespor, Edirnespor (D) ve Antalya Kemerspor'la kritik maçlar oynayacak. Bu hafta Denizli'de kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'la 6 puanlık maça çıkacak Bucaspor 1928, şampiyonluk için kendisi kazanıp zirvedeki Diyarbekirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son 5 maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, namağlup serisini 15 haftaya çıkartırken, 2. Lig'e çıkma yolunda rakiplerine gözdağı veriyor.

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