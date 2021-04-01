Buca fırtına gibi

STAT: Kızılcabölük

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör **, Çağlar Öztürk **, Burak Özer ***

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas ** - Ümit **, (67 Can *), Hamit **, Kadir **, Murathan **, Mustafa **, Alpay ***, Abdullah *, (56 Atalay **), Oğuzhan *, ( 62 Semih Mustafa **), Ömürcan *, (46 Hüseyin **), Ozan * (62 Alperen ***)

BUCASPOR 1928: Kıvanç ** - Alper Kadir **, Yalçın Eycan ***, Gökhan **, Enes **, Osman **, Burak **, (77 Yusuf *), Saruhan **, (69 Cuma ***), Berke **, (85 Hasan *), Oğuz **, (69 Ahmet **), Tunç Murat ***, GOLLER: 10 Tunç Murat, 34 Yalçın, 43 Alpay, 74 Cuma, 89 Alperen SARI KART: Ahmet (Bucaspor)

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan ikinci sıradaki Bucaspor 1928, deplasmanda Kızılcabölükspor'u 3-2 yendi. İzmir ekibi yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. 10. dakikada defansın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tunç Murat'ın ceza sahası içinde plase vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 34. dakikada Alper Kadir'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Yalçın Eycan kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2. 41. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Ömürcan kafayı vurdu. Çizgi üzerinde Yalçın Eycan kafayla topu uzaklaştırdı. 43. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Alpay'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2. 74. dakikada Hamit'in çıkarken kaptırdığı topa hareketlenen Berke bomboş pozisyondaki Cuma'yı düşündü. Ceza sahası içinde Cuma'nın plase vuruşunda top filelerle buluştu ve fark ikiye çıktı: 1-3.

KIVANÇ İZİN VERMEDİ

76. dakikada Hüseyin'in sert vuruşunu kaleci Kıvanç kornere tokatladı. 89. dakikida Semih Mustafa'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Alperen sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3. Buca 1928 maçı 3-2 kazandı.

UFUK ER'İN YERİNE ALPER

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, deplasmanda Kızılcabölükspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Teknik patron Balcıoğlu, Nevşehir Belediyespor ile oynanan karşılaşmada görev verdiği Ufuk Er'i kadroya almazken yerinde Alper Kadir Duruk'a şans tanıdı.

■ SEBAHATİN ALP