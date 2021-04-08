Bucaspor 1928’in rakibi Yeşilyurt

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Kızılcabölükspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek son 5 öncesi lider Diyarbekirspor'u 2 puan farkla takibini sürdüren Bucaspor 1928, bugün sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Ömer Kocabey düdük çalacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemediklerini belirtti. Balcıoğlu, "Son 16 maçımızı yenilgisiz tamamladık. Şampiyonluk yarışında artık sonlara yaklaşıyoruz. Hedefimize ulaşmak adına her maç bizim için final. Evimizde kazanıp rakibimizin kaybını bekleyeceğiz" dedi.

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