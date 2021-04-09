Fırtına takipte

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ömer Kocabey **, Mücahit Şentürk **, Kağan Yıldızlar **

BUCASPOR 1928: Kıvanç *** - Saruhan ** (75 Cuma ***), Gökhan ***, Eycan **, Burak * (60 Yusufcan *), Ufuk **, Osman **, Oğuz * (54 Ahmet *), Enes *, Berke ** (61 Alper *), Tunç ***

MALATYA YEŞİLYURT BLD: İsmail * - Gökhan **, Erçin **, İlker *, Mücahit **, Akın ***, İzlem * (82 Güney), Ayhan **, Deniz ** (71 Uğurcan *), Emre **, Halil *

GOL: Dk: 79 Cuma SARI KARTLAR: Eycan (Buca 1928), Ayhan (Yeşilyurt Bld.)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Enes (Buca 1928)

Misli.com Üçüncü Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı içinde olan Bucaspor 1928, Play-Off potasında yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yendi. İzmir ekibinde 52. dakikada Enes'in kırmızı kart görmesiyle oyunun büyük bir bölümünü eksik oynamasına rağmen önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın 24. dakikanda kullanılan köşe atışında Eycan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. 50'de Oğuz'un pasında topu iyi kontrol eden Berke'nin sert şutunu kaleci İsmail son anda çıkardı.

CUMA MENİZE SAHHEYE ÇIKTI

Mücadelenin 52. dakikasında gole giden Deniz'i ceza sahası dışında düşüren Enes direkt kırmızı kart gördü. 60. dakikada Akın'ın pasında Deniz kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vurdu, Kıvanç topa son anda müdahale ederek gole izin vermedi. 79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cuma Menize'nin şutunda kaleci İsmail'den seken top filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bucaspor 1928 sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yendi.