Bucaspor 1928’de ince hesaplar var

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 60 puanla lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takip eden ikinci sıradaki Bucaspor 1928'de şampiyonluk için ince hesaplar yapılıyor. Yarın deplasmanda düşme hattındaki Çankaya FK ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin bir gözü de Diyarbekir'in Play-Off hattında yer alan Ofspor ile deplasmanda oynayacağı maçta olacak.

Ligde son 4 haftaya girildiğini belirten Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Biz hata yapmayacağız. Rakibimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Çankaya FK'yı yeneceğiz" dedi.