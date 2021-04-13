MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 60 puanla lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takip eden ikinci sıradaki Bucaspor 1928'de şampiyonluk için ince hesaplar yapılıyor. Yarın deplasmanda düşme hattındaki Çankaya FK ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin bir gözü de Diyarbekir'in Play-Off hattında yer alan Ofspor ile deplasmanda oynayacağı maçta olacak.
Ligde son 4 haftaya girildiğini belirten Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Biz hata yapmayacağız. Rakibimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Çankaya FK'yı yeneceğiz" dedi.
Bucaspor 1928’de ince hesaplar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.