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zirve askıyla

Şampiyonluk yarışı veren Fırtına, bugün deplasmanda 15.00’te önünde ter dökecek

Bucaspor 1928 zirve askıyla

14.4.2021

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yenerek son 4 hafta öncesinde 2 puan geriden zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, bugün Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Erkan Engin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Enes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

TAKİBİMİZ DEVAM EDECEK
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, Başkent'ten galibiyetle döneceklerini söyledi. Başarılı teknik adam, "Lider Diyarbekirspor'u takibimiz sürüyor. Son haftalardayız. Şampiyonluk için her maç bizim için final niteliğinde. Deplasmanda kazanıp son düdüğe kadar yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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