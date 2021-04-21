Fırtına, Fatsa önünde

Lider Bucaspor 1928 bugün evinde 15.00’te Fatsa Belediyespor’u ağırlıyor. İzmir ekibi, bu maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor

Misli.com Üçüncü Lig Birinci Grup'ta bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışında bugün evinde Fatsa Belediyespor'u ağırlayacak. Cemil Şeboy Stadı'ndaki maçı hakem Hakan Ergin yönetecek. Fırtına, 61 puanla 1. sırada, Fatsa Belediyespor ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Bucaspor 1928, geçtiğimiz hafta deplasmanda Çankaya FK'yi 2-1 mağlup etmesi ve rakibi Diyarbekirspor'un puan kaybı yaşamasıyla beraber liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-lacivertli ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak İkinci Lig yolunda hata yapmak istemiyor. İzmir temsilcisi, ligi son 3 haftasındaki maçlarında kayıp yaşamaması halinde İkinci Lig'e direkt olarak yükselecek. Fırtına, Fatsa Belediyespor müsabakasından sonra ligin 29. haftasında Edirnespor'a konuk olacak. Buca son haftada ise Antalya Kemerspor'u ağırlayacak.