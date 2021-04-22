Buca 1928 tam gaz

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Hakan Ergin **, Yusuf Susuz **, Levent Yeşilyurt **

BUCASPOR 1928: Kıvanç *** - Saruhan *** (77 Enes *), Gökhan **, Eycan ***, Ahmet **, Burak *** (88 Hasan), Ufuk **, Osman *, Oğuz *** (77 Yusufcan *), Berke *** (62 Kadir *), Tunç **** (78 Cuma *)

FATSA BLD: Ömürcan * - Gökhan Günel *, Gökhan Açıkgöz **, Doğukan Pala *, İsmail **, Doğukan Bulut **, Ahmet * (46 Fatih Arat *), Emre *, Burak Çelik ** (70 Onur *), Mümin * (46 Fatih Bayat *) (82 Burak Topduman *), Yiğit * (86 Mertcan *)

GOLLER: Dk: 1 Berke, 19-40 (Pen.) Tunç, 57 Oğuz

KIRMIZI KART: Dk. 7 Osman (Buca 1928)

SARI KARTLAR: Saruhan, Berke, Enes (Buca 1928), Doğukan Bulut (Fatsa Bld)

MİSLİ.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa koşuna lider Bucaspor 1928 evinde karşılaştığı ve 83 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Fatsa Belediyespor'u 4-0 yendi. Bitime iki hafta kala zirvedeki yerini korudu. Maçın 1. dakikasında ani gelişen atakta ceza alanı içinde Berke'nin şutunda top filelere gitti: 1-0. 7'de Burak'a sert müdahalede bulunan Osman direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 19'da Oğuz'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tunç, plase vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 39'da Mümin'in Oğuz'u düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 40'ta atışı gole çeviren Tunç skoru 3-0 yaptı.

OĞUZ MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

53. dakikada sağ kanattan Berke ortaladı, Oğuz'un altı pas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 57'de hızlı gelişen atakta tek başına ceza sahasına giren Oğuz iki kişiyi çalımladıktan sonra düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0. 84. dakikada Bucaspor 1928'li Kadir'in sol çaprazdan çektiği şutta kaleci topu iki hamlede kontrol etti. Zorlu Mücadeleyi Fırtına 4-0 kazandı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

SERİYE DEVAM

Fatsa Belediyespor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, namağlup serisini 19'a çıkardı. Bucaspor 1928 bu süreçte 13 galibiyet ve 6 beraberlikle sahadan ayrılarak önemli bir çıkışa imza attı. Dün iki gol atma başarısını gösteren Tunç Murat, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

BALCIOĞLU'DAN DEĞİŞİKLİK YOK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu Çankaya Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen kadroyu bozmadı. Başarılı teknik adam dün sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor önünde de aynı 11'i sahaya sürdü. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli kulübün Başkanı Cihat Aktaş ve yönetim kurulu tam kadro halinde maçı takip etti. İzmir ekibi son iki hafta Edirnespor (D) ve Antalya Kemerspor ile karşılaşacak. Puanını 64'e çıkaran sarı lacivertliler, aynı puana sahip olduğu en yakın takipçisi Diyarbekir'in önünde liderliğini sürdürüyor.