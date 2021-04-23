Adım adım zafere

Fatsa’yı mağlup eden Bucaspor 1928, son iki haftaya girerken liderliğini korudu. Teknik patronu Uğur Balcıoğlu: “Takımımla gurur duyuyorum”

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 7. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Fatsa Belediyespor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdüren Bucaspor 1928'de yüzler gülüyor. Son iki haftaya aynı puana sahip olduğu Diyarbekirspor'un önünde zirvede giren sarı-lacivertliler şampiyonluk için gün sayıyor. İzmir temsilcisi ligde son iki maçını kazanarak adını 2. Lig'e yazdırmak istiyor. Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Böyle bir oyuncu grubunun hocası olduğum için rabbime şükürler olsun. Oyuna gelirsek santrayla bulduğumuz gol inanılmaz moral ve özgüven verdi. Fakat çok tartışılır bir kararla, 7. dakikada kırmızı kartla maçın tamamını 10 kişi oynayacağız zannederken bir anda yedek kulübesindekilerin bile sahada oynadığını hissettik. İnanılmaz güzel bir galibiyet oldu ama henüz lig bitmedi. İyi dinlenip hemen önümüzdeki maça konsantre olmalıyız" dedi. Sarılacivertliler 19 karşılaşmadır yenilmiyor. Bu süreçte 13 galibiyet 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bucaspor 1928 son iki maçında Edirnespor (D) ve Antalya Kemerspor ile karşılaşacak.