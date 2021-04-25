Buca zirve aşkıyla

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, bitime 2 hafta kala bugün Play-Off'u hedefleyen Edirne Belediyesi Edirnespor'la 2'nci Lig'i garantileme hedefiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Edirne 25 Kasım Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Kritik karşılaşmayı hakem Ali Rıza Altunbakır yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Osman bu önemli deplasmanda forma giyemeyecek. Fırtına da Osman dışında eksik oyuncu yok.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Bucaspor 1928 Edirne'de kazanır, takipcisi Diyarbekirspor ise evinde mağlup olursa rakibinden ikili averajı iyi olan İzmir ekibi bitime 1 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Uğur Balcıoğlu zirve yarışında tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu belitti. Başarılı teknik adam, "Hedefimize ulaşmamıza 2 maç kaldı. Edirne deplasmanı kolay olmayacak. Ancak inandık, kazanacağız" dedi.