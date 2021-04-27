Baskan Aktaş’tan teşvik primi isyanı

BUCASPOR 1928'in Başkanı Cihan Aktaş, maçın ardından çok ciddi iddialar ortaya attı. Aktaş, Diyarbekirsporlu İsmet Şimşek ve Edirnesporlu Enis Çeliksu'ya ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarını paylaştı. İki futbolcunun yazışyazışmalarında teşvik primi olduğunu ifade eden Aktaş, söz konusu diyaloğu savcılığa ve Futbol Federasyonu'na taşıyacaklarını söyledi.

Aktaş, "Türk futbolunu bu tarz kirli oyunlarla lekeyelenleri görünce utanıyoruz. Yetkili mercilere başvurularımızı yaparak bu tarz insanların futboldan men edilmesi için elimizden geleni yapacağımız tüm taraftarımıza ve kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.