Bucaspor 1928 büyük şok yaşadı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Edirne Belediyesi Edirnespor'a deplasmanda 1-0 yenilen Bucaspor 1928'de ortalık karıştı. Son 2 haftaya lider giren ve şampiyonluğa koşan sarı-lacivertliler aldığı mağlubiyetin ardından koltuğu Diyarbekirspor'a kaptırarak büyük şok yaşadı. Son hafta öncesi rakibinin 3 puan gerisinde kalan İzmir ekibi, büyük avantaj yakaladığı şampiyonluk yolunda ağır darbe yedi.

GÖZLER DİYARBEKİR MAÇINDA

Son hafta evinde Antalya Kemerspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'un 1 puan alması halinde dahi sezonu ikinci sırada bitirecek. Son hafta Diyarbekirspor yenilir, Bucaspor 1928 kazanırsa ikili averajda mutlu son sarı-lacivertlilerin olacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Edirnespor karşısında beklenmedik bir yenilgi aldıklarını söyledi. Balcıoğlu, "Ligde son haftaya girdik. Biz galip gelerek rakibimiz Diyarbekir'in kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız" dedi.