Bucaspor 1928 mucize peşinde

Misli. com Üçüncü Lig Birinci " Grup'ta Edirnespor'u 1-0 yenilerek liderlikten olan Bucaspor 1928 ligin son maçında sahasında Antalya Kemerspor'u konuk edecek. 64 puana sahip olan Fırtına sahasında rakibini mağlup edip deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan 67 puanlı lider Diyarbekirspor'un yenilmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin son maçta kazanması üst lige çıkmasına yetmiyor. İzmir temsilcisinin 2. Lig'de çıkması için Diyarbakır ekibinin yenilmesi şart. Diyarbekirspor, Arnavutköy önünde berabere kaldığı takdirde de üst lige çıkıyor.

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