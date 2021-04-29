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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de dört futbolcu gitti

1928’de dört futbolcu gitti

Bucaspor 1928’de dört futbolcu gitti

29.4.2021

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Birinci Grup'ta deplasmanda Edirne Belediyesi Edirnespor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında son hafta öncesi liderlik koltuğunu 3 puan farkla Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928'de 4 futbolcuyla yollar ayrıldı. Son haftaya girerken şampiyonluk yarışında büyük avantajını kaybeden sarı-lacivertli ekipte uzun süredir kadroya alınmayan Burak Can Kunt, Engin Berk Nebioğlu, Özcan Sertgöz ve Yiğitcan Gölboyu'nun sözleşmeleri feshedildi.
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