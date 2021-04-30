Bucaspor 1928’de Eycan’dan kötü haber

3. Lig 1. Grup'ta liderlik koltuğunu Diyarbekirspor'a kaptırıp direkt şampiyonluk umutlarını azaltan Bucaspor 1928'de stoper Eycan Kaya'nın sakatlığı kurmayları üzdü. Edirnespor maçında sakatlanan 22 yaşındaki savunmacıya sağ diz ön çapraz bağ lezyonu tanısı konuldu. Fizik tedavisine başlanan futbolcunun çapraz bağ ameliyatı olacağı bildirildi. Kulüpten, "Bu sakatlık bizleri derinden üzmüştür. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak öncekinden güçlü şekilde sahalara döneceğine inanıyoruz" açıklaması yapıldı.

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