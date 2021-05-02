Bucaspor son maçını kazanmasına rağmen şampiyon olamadı

MİSLİ.com 3. Lig 1. Grup'ta son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Bucaspor 1928 mutlu sona ulaşamadı. Küme düşmesi kesinleşen Antalya Kemerspor'u evinde 3-0 yenen Fırtına, lider Diyarbekirspor'un Arnavutköy deplasmanından berabere dönmesiyle Play-Off'a kaldı. İzmir ekibi Play-Off'ta Arnavutköy'le eşleşti. Maçın 11. dakikasında Berke kaleci Muhammed'i geçemedi. 29'da soldan ceza alanına giren Oğuz'un şutunu kaleci son anda çıkardı. 40'ta Oğuz'un ara pasında Berke kaleci ile karşı karşıya kaldı. Berke'nin plasesinde kaleci Muhammed tehlikeyi önledi.

GOLLER İKİNCİ YARI

50'de Berke'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Tunç düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0. 52'de ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Saruhan uzak köşeye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0. 77'de Turan'ın pasında Alper gelişine sert vurdu, top üstten oyun alanını terk etti. 90'da Hasan'ın pasında topa dokunan Ege skoru belirledi: 3- 0. Maçı Fırtına 3-0 kazandı.