Buca tek yürek

Misli.com Üçüncü Lig 1. Grup'ta normal sezonu 2'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak Bucaspor 1928 kenetlendi. Perşembe günü ilk maçta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesi saat 16.30'da başlayacak. Hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren sarı-lacivertli ekipte sezonu kapatan Eycan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu hedeflerine ulaşacaklarını belirtti. Tüm camianın kendilerine güvendiğini ifade eden tecrübeli teknik adam Uğur Balcıoğlu, "Gönül isterdi ki şampiyon olup direkt hedefimize ulaşalım. Ancak halen şansımız var ve başarıya inanıyoruz. İlk maçtan avantajlı bir skorla dönüp 10 Mayıs Pazartesi günü evimizde turu geçmek istiyoruz" dedi. Buca, Arnavutköy Belediyespor'u elemesi halinde yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.



BAŞKAN AKTAŞ MORAL VERDİ

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off'a kalan Bucaspor 1928, 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yarı final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüp başkanı Cihat Aktaş geçtiğimiz gün takımla tesislerde bir araya gelerek ekibe mangal partisi düzenledi. Oyuncu ve teknik heyete moral verdi. Başkan Aktaş, "Sizlere güvenimiz ve inancımız tam. Armamızı 2. Lig'e taşıyacağınızdan hiç kuşkum yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.