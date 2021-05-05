Buca 1928’in kozu mücadele

Misli.com 3. Lig 1. Grup Play-Off Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak olan Bucaspor 1928'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertliler zorlu maçtan en iyi skorla İzmir'e dönüp, 10 Mart Pazartesi günü sahasında oynayacağı rövanş maçından sonra adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Fırtına bu sezon dış sahada gösterdiği performansla büyük alkış aldı.

LİGDE BİLEĞİNİ HİÇ BÜKEMEDİ

Bucaspor 1928, deplasmanda sahaya çıktığı 15 maçta 8 galibiyet alarak evine döndü. Dört karşılaşmada berabere kalan Buca, üç maçta ise puan kazanamadı. Deplasmanda 28 puan toplayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gol gördü. Öte yandan İzmir ekibi bu sezon ligde bileğini bükemediği Arnavutköy Belediyespor'u Play-Off'ta dize getirmek istiyor. Fırtına rakibine dış sahada 1-0 yenilirken evinde ise 1-1 berabere kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ