Misli.com 3. Lig'de Play- Off heyecanı bugün başlıyor. 1. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5. Arnavutköy Belediyespor'la eşleşen Bucaspor 1928, çeyrek final ilk maçına bugün çıkacak. Arnavutköy Bolluca Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Eycan, Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FETHİYE İLK SINAVDA

2. Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off çeyrek finalde eşletiği Yomraspor'la ilk maçına bugün deplasmanda çıkacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Normal sezonda evinde 1-0 mağlup ettiği rakibine Trabzon'da 2-0 yenilen Fethiyespor, çeyrek finalde 10 Mayıs'ta iç sahada oynayacağı rövanş öncesi deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Bucaspor 1928 turu geçerse Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Fethiyespor turu geçmesi halinde Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde rakip olacak. Play-Off yarı finallerinde tur atlayan takımlar finalde rakip olacak.



BALCIOĞLU UMUT DOLU

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, deplasmandan avantajlı bir skorla döneceklerine inandığını söyledi. Balcıoğlu, "10 Mayıs Pazartesi günü rakibimizle evimizde rövanş maçına çıkacağız. İstanbul'dan avantajlı bir sonuçla ayrılıp yarı finalin kapısını aralamak istiyoruz. Takımıma güveniyorum" dedi.



TEK HEDEF İKİNCİ LİG

Fethiyespor Teknik Direktörü Enver Ataçocuğu, "İlk Play-Off maçımızdan galibiyetle ayrılarak hedefe yaklaşmak istiyoruz. Oyunculara güveniyorum" dedi. Lacivert-beyazlı takımda attığı 18 golle grubu gol kralı olarak tamamlayan Anıl Gir, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Bunun yanında sakatlığı bulunan Görkem Kınay'ın tedavisi devam ediyor. Fatih Somuncu ise hastalığı nedeniyle kadrodaki yerini alamayacak.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

16.00 Arnavutköy Bld.-Bucaspor 1928 16.00 Ofspor-Malatya Yeşilyurt Bld.

16.00 İskenderun FK-Kütahyaspor Bld.

16.00 Yomraspor-Fethiyespor 16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor 16.00 1954 Kelkit Bld.-Bursa Yıldırım 16.00 68 Aksaray Bld.-Düzcespor 20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu