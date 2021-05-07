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Bucaspor turu İzmir’e bıraktı

Sarı-lacivertliler, 3. Lig 1. Grup’ta çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy karşısında 5’te Berke ile öne geçti. 35’te Umut eşitliği sağladı.

Bucaspor turu İzmir’e bıraktı

7.5.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play- Off oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi 10 Mayıs'ta oynanacak rövanş maçında rakibini İzmir'de ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere, tur için golsüz beraberlik yetecek. Maça Buca hızlı başladı. Oğuz'un ara pasında topla buluşan Berke, takımını 1-0 öne geçirdi. 27'de ani gelişen Arnavutköy atağında Okan'ın şutu kaleci Kıvanç'ta kaldı. 35'te ev sahibi ekip Umut ile eşitliği sağladı: 1-1. 76'da Ahmet'in ortasında Tunç Murat'ın kafa şutu üstten az farkla dışarıya gitti. 82'de Tunç Murat'ın vuruşunda kaleci Mehmet gol izni vermedi. Karşılaşma 1-1 bitti.

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