Bucaspor turu İzmir’e bıraktı

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play- Off oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi 10 Mayıs'ta oynanacak rövanş maçında rakibini İzmir'de ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere, tur için golsüz beraberlik yetecek. Maça Buca hızlı başladı. Oğuz'un ara pasında topla buluşan Berke, takımını 1-0 öne geçirdi. 27'de ani gelişen Arnavutköy atağında Okan'ın şutu kaleci Kıvanç'ta kaldı. 35'te ev sahibi ekip Umut ile eşitliği sağladı: 1-1. 76'da Ahmet'in ortasında Tunç Murat'ın kafa şutu üstten az farkla dışarıya gitti. 82'de Tunç Murat'ın vuruşunda kaleci Mehmet gol izni vermedi. Karşılaşma 1-1 bitti.