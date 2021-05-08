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Haberler Bucaspor Buca avantajlı döndü

avantajlı döndü

Play-Off çeyrek final ilk maçında Arnavutköy ile berabere kalan ekibi, rövanş için umutlandı

Buca avantajlı döndü

8.5.2021

Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 tur için avantaj yakaladı. Öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 10 Mayıs Pazartesi günü Yeni Buca Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi taraftarını umutlandırırken, teknik direktör Uğur Balcıoğlu yarı finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

UĞUR BALCIOĞLU: KAZANACAĞIZ
Deplasmandan gol avantajıyla döndüklerini ifade eden Uğur Balcıoğlu, "Bu tür maçların atmosferi her zaman zorlu olmuştur. Galip gelmeyi çok isterdik ancak evimizde kazanıp işi bitirmek istiyoruz" dedi. Buca rövanşta her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik halinde adını yarı finale yazdıran taraf olacak. Mücadele 1-1 sonuçlanırsa tur atlayan tarafı uzatma dakikaları ya da gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. Maçta Arnavutköy'ün galibiyeti, 2-2 ve üzeri beraberlik halinde ise Bucaspor 1928 elenecek.

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