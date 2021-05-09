Bucaspor kenetlendi

MİSLİ.com Üçüncü Lig Play- Off çeyrek finalinde pazartesi günü deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy ile evinde rövanş maçına çıkacak Bucaspor 1928'de tüm planlar tur üzerine kuruldu. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Uğur Balcıoğlu; "Biz İstanbul'dan avantajlı bir skorla döndük. Evimizde kazanıp yarı finale adımızı yazdıracağımıza inancım tam. Sakin kalacağız ve gerekeni yapacağız. Hedefimiz sezon başından bu yana şampiyonluktu. Play-Off'tan amacımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN CİHAN AKTAŞ İNANÇLI

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, "Amaçladığımız şeyleri tek tek gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırada yarım kalan işimizi tamamlayıp Play Off şampiyonluğu yaşamak var. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.