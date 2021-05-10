Haydi Buca

Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 bugün rövanş müsabakasında evinde sahaya çıkacak. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Caner Ak'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren savunma oyuncusu Yalçın Eycan Kaya bu maçta forma giyemeyecek.



İZMİR TEMSİLCİSİ AVANTAJLI

Ev sahibi Bucaspor 1928 her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik halinde adını yarı finale yazdıran taraf olacak. Arnavutköy Belediyespor galibiyet, 2-2 ve üzeri beraberlik durumunda ise tur atlayan taraf olacak.

Karşılaşma 1-1 sona ererse eşleşmenin galibi uzatma dakikalarında ya da seri penaltı atışlarında belli olacak.

Bucaspor, yarı finale kalması halinde Malatya Yeşilyurt Belediye-Ofspor maçında tur atlayan taraf ile 15-19 Mayıs tarihlerinde oynayacak.



BALCIOĞLU İNANÇLI

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, bugün Arnavutköy Belediye karşısında turu geçeceklerinden emin. İlk maçta deplasmandan alınan 1-1'lik beraberliğin kendileri için avantaj olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Uzun lig maratonunda direkt çıkma şansımızı kaçırdık. Ancak Play-Off'larda adımızı 2. Lig'e yazdırmak istiyoruz. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Ama biz de Bucaspor 1928 olarak önce yarı final ardından da finale adımızı yazdırıp ipi en önde göğüslemek istiyoruz" dedi.