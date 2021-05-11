Fırtına turladı

Misli.com Üçüncü Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Bucaspor 1928, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u evinde 54'üncü dakikada Oğuz ve 74'üncü dakikada Tunç'un attığı gollerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla yarı finale kalan sarı-lacivertliler Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un rakibi oldu. İzmir ekibi, Yeşilyurt ile ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba rövanşını ise 19 Mayıs Cumartesi günü oynayacak. 27'de Saruhan'ın uzun pasında sol çaprazda ceza alanına Oğuz girdi. Oğuz'un vuruşunda top yandan auta gitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

41'de atılan uzun topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden Oğuz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. 54'te ceza sahası dışı sol çaprazında frikik atışını kullanan Oğuz, sert bir vuruşla kaleci Mehmet'i mağlup etti: 1-0. 74'te Arnavutköy savunmasının faul gerekçesiyle durakladığı anda topu kapan Tunç plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 80'de sol kanattan yapılan ortada Onur topa gelişine vurdu, ancak top auta gitti. Maçı Bucaspor 2-0 kazandı.

BALCIOĞLU İSTİKRARI SEÇTİ

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, son oynadıkları Arnavutköy Belediyespor müsabakasına göre kadroda değişiklik yapmadı. Sarı-lacivertliler, 1-1'in rövanşında yine aynı kadroyla sahada yer aldı. İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden Yalçın Eycan Kaya yine karşılaşma kadrosunda yer almadı. Tecrübeli hoca maç sonu yaptığı açıklamada, "Direkt çıkma şansını biz kaçırdık ancak bu takımı Play- Off'tan çıkaracak yine biziz. Taraftarımız bize güvensin" şeklinde konuştu.