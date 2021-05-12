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’den 2. Lig’e dev adım

Play-Off çeyrek final maçında evinde Arnavutköy’ü eledi, sıra ’ta

Bucaspor 1928’den 2. Lig’e dev adım

12.5.2021

Misli.com 3. Lig çeyrek final rövanş müsabakasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor'u evinde 2-0 yenip eleyen Bucaspor 1928'de yarı final mutluluğu yaşanıyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la eşleşen sarı-lacivertliler ilk maçta rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek, rövanş ise 19 Mayıs'ta Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, zorlu bir eşleşmeyi geride bıraktıklarını söyledi.

BALCIOĞLU: HEDEFE ULAŞACAĞIZ
Arnavutköy Belediyespor'la oynanan her iki maçta da oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Uğur Balcıoğlu, "Hedefimize ulaşmamız için 3 karşılaşmamız daha kaldı. Öncelikle Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakalarını kazasız atlatmalıyız. Ben takımıma inanıyorum. Play-Off'larda istediğimiz sonuçları alıp hak ettiğimiz yerde olacağız" dedi. Bucaspor 1928 normal sezonda rakibiyle deplasmanda ve evinde oynadığı iki karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

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