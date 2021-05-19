Bucaspor 1928 2. Lig aşkıyla

3. Lig Play-Off Yarı Final'ine fırtına gibi başlayan Bucaspor 1928, bugün kritik bir sınava çıkıyor. İlk maçında deplasmanda Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenerek büyük avantaj yakalayan Bucaspor 1928 bugün rövanş müsabakasında evinde sahaya çıkacak. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Murat Erdoğan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet, beraberlik ve 1-0'lık mağlubiyette finalist olarak 2. Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

İzmir temsilcisinde kart cezalısı Burak ile sakatlığı süren Eycan forma giyemeyecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının zorlu geçeceğini söyledi. İlk maçta sağladıkları avantajın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Ancak biz ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız. Futbolda sahaya çıkmadan sonuç alınmaz. Biz maçımızı kazanıp finale adımızı yazdırmayı amaçlıyoruz. Takımıma inancım tam" diye konuştu. Buca, yarı finali geçmesi halinde finalde İskenderun- Fethiye eşleşmesinin galibiyle oynayacak.