Fırtına finalde

TFF 3. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı. İlk maçta rakibini 2-1 yenerek avantajı sağlayan İzmir ekibi 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Fırtına'nın finaldeki rakibi Fethiyespor'u eleyen İskenderun FK oldu. Maçın 30. dakikasında soldan Ahmet'in yerden ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Berke gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti. 45'te ani gelişen atakta Berke'nin ortaladığı topa altı pas üzerinde Tunç bomboş durumda dokunamadı. Buca mutlak golden oldu.

RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ

Mücadelenin 48'inci dakikasında Yeşilyurt Belediyespor'da Akın'ın kullandığı frikikte top az farkla üstten auta çıktı. 56'da Yeşilyurt Belediyesporlu Emre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan direğin dibinden oyun alanını terk etti. 64'te Oğuz'un ara pasında Tunç kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tunç'un sol çaprazdan çektiği şutta Bucaspor 1928 sonuç alamadı. 72'de Oğuz'un ortasında topu iyi kontrol eden Tunç Murat'ın şutunu kaleci İsmail çıkardı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

3. Lig 1. Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Bucaspor 1928, Play-Off'ta Arnavutköy ve Yeşilyurt Belediyespor'u eleyerek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Yeşilyurt maçı sonrası dün Cemil Şeboy Stadı'nda büyük sevinç yaşadı. Kısıtlı sayıda stadyumda olan taraftarlar 90 dakika boyunda takımlarına büyük coşkuyla destek verdi. Fırtına sezon başında koyduğu 2. Lig hedefine 1 adım daha yaklaştı.

FİNAL MAÇLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

MİSLİ.COM 3. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları yapılan 2 maçla sona erdi. Misli.com 2. Lig'e çıkacak son 2 takımın belirleneceği play-off'larda yarı final etabı sona erdi ve finalistler belli oldu. İlk maçta deplasmanda Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenen Buca 1928, sahasındaki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve finale çıktı. Erokspor, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Isparta 32'yi 2-1 yenildi. Bu sonuçların ardından finalde Bucaspor 1928-İskenderun ve Isparta 32-Bursa Yıldırım eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak final maçlarını kazanan ekip, 2. Lig'e yükselecek. Final maçlarının 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.