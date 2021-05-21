Buca 2. Lig aşkıyla

MİSLİ.COM 3. Lig Play-Off yarı final serisinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u eleyen Bucaspor 1928 adını finale yazdırmanın sevincini yaşıyor. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp evinde rakibiyle golsüz berabere kalan Fırtına, 2. Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Arnavutköy ve Yeşilyurt Belediyespor'u eleyen Buca 1928, finalde İskenderun FK ile eşleşti.

Finalde oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Hiç kolay olmadı, çok acı çektik, çok çalıştık. Birçok engellerle karşılaştık ama hiç vazgeçmedik. Şimdi final için hazırlıklara başlayacağız. İnşallah şampiyon biz olacağız ve bu büyük camiayı tekrar eski günlerine döndüreceğiz" diye konuştu.

YÜKSELİŞ DEVRİ BAŞLADI

BUCASPOR 1928, mutlu sona ulaştığı takdirde Bucaspor'un 2018 yılında düştüğü İkinci Lig'de üç yıl sonra ilçeyi tekrar temsil edecek.

EMRE ERDEM: SAMPİYONLUK İÇİN SAVASACAGIZ

BUCASPOR 1928'in genç yıldızı Emre Erdem, "Takım olarak Yeşilyurt maçına iyi hazırlandık, finale çıkmamız için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Abilerimi ve hocalarımı kutlarım. En başından beri beklediğimiz final maçında her şeyimizi vereceğiz."