Bucaspor 1928’de paralar ödendi

MİSLİ.COM 3. Lig 1'inci Grup'ta yarın İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü ile kupa mücadelesi verecek Bucaspor 1928'de futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı. Buca Belediyesi tarafından sarı-lacivertli takıma 1 milyon TL şampiyonluk primi vaadedildiği öğrenilirken, final öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için belediyenin bu paranın 250 bin TL'sini takıma gönderdiği ifade edildi. Tüm alacakları ödenen İzmir temsilcisi bugün İstanbul'a giderek kampa girecek. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, rakiplerini yenerek 2. Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

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