Bucaspor 2’nci Lig’e yükseldi

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde Bucaspor 1928, İskenderun FK ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada rakibine toplamda 5-4 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928, Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.



78'inci dakikada İskenderun FK mücadelede öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Burak Temir'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Nureddin Ersoy'un vuruşunda savunmanın müdahale etmeye çalıştığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada Bucaspor 1928 karşılaşmada skoru eşitledi. Ceza sahası dışında topla buluşan Berke Bıyık, Tunç Murat Berhan ile verkaç yaparak ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karı karşıya kalan Berke Bıyık'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.





Karşılaşmanın normal süreci 1-1 eşitlikle sona erince 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidildi.

92'nci dakikada Bucaspor 1928 mücadelede öne geçti. Tunç Murat Behram'ın rakip yarı sahası ortasından sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90+9'uncu dakikada İskenderun FK Teknik Direktörü Yusuf Tokaç, itirazlardan dolayı direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

115'inci dakikada İskenderun FK mücadelede eşitliği yakaladı. Sol taraftan Mutlu İlengöz'ün ortasında topla buluşan Feyzullah Şahin Güneş'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 skorla sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrasında toplamda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928, Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.

Öte yandan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da takip etti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

BUCASPOR 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Dk.82 Enes Alıç), Burak Sürmeli (Dk.73 Yusuf Can Abay), Saruhan Fındıkçı (Dk.77 Cuma Menize), Berke Bıyık, Oğuz Aydın, Tunç Murat Behram

İSKENDERUN FK: Ramazan Haklı (Dk.18 Onur Parlar), Kadir Bilimlier, Dede Çelik, Mutlu İlengöz, Oğuzhan Erdoğan, Nureddin Ersoy (Dk.101 Emre Hasan Balcı), Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu (Dk.60 Yüksel Kayaalp), Burak Temir, Recep Metin (Dk.101 Feyzullah Şahin Güneş), Mustafa Öztürk (Dk.95 Uğur Uğur)

GOLLER: Dk.83 Berke Bıyık, Dk.92 Tunç Murat Behram (Bucaspor 1928) - Dk.78 Nureddin Ersoy, Dk.115 Feyzullah Şahin Güneş (İskenderun FK)

KIRMIZI KART: Yusuf Tokaç (T.D) (İskenderun FK)

SARI KARTLAR: Ufuk Er (Bucaspor 1928) - Mutlu İnelgöz, Yüksel Kayaalp, Recep Metin, Emre Hasan Balcı, Burak Temir (İskenderun FK)