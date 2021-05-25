Fırtına 2. Lig’de

Misli.com 3. Lig Play-Off finalinde normal süresi 1-1, uzatma bölümleri ise 2-2 eşitlikle biten müsabakanın penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928, Misli.com 2. Lig'e yükseldi: 5-4. İlk yarı da iki takımda temkinli bir oyun oynarken pozisyona girmekte zorlandı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. 78. dakikada İskenderun öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Burak Temir, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Nureddin Ersoy'a çıkardı. Nureddin'in topun gelişine vuruşunda savunmanın müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 0-1.

PENALTILARDA ÜSTÜNLÜK KURDU

83'te ceza sahası dışında topla buluşan Berke Bıyık, Tunç Murat Berhan ile yaptığı verkaçla ceza sahası içine girdi. Berke, kaleciyle karı karşıya durumda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatmaya gidildi. 92'de Tunç Murat Behram'ın rakip yarı sahanın ortalarından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 105'te Mutlu İlengöz'ün ortasında Feyzullah topu kafayla ağlara yolladı: 2-2. Maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Buca'dan Tunç, Oğuz ve Cuma'nın gollerine İskenderun sadece Emre ve Abdurrahman ile cevap verebilince, sarı-lacivertliler, rakibine 5-4'lük üstünlük kurdu ve 2. Lig'e yükseldi.



İNANANLAR KAZANDI

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, zaferi tüm Buca camiasına armağan etti. Sezon boyunca çok çalıştıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyleyen deneyimli hoca, "Takımın başına geçtiğimde oyunculardaki potansiyeli gördüm. Futbolcularımızı hem mental olarak hem fiziki olarak şampiyonluk için çalıştırdık. Son anlarda yaşadığımız şansızlıklar sonucu direkt şampiyonluğu kaçırdık. Ama yılmadık ve inanmaya devam ettik. Son maçımızı da kazanarak verdiğimiz sözü tuttuk ve İkinci Lige yükseldik. Yani inanalar kazandı. Tüm kardeşlerimi ve Buca camiasını yürekten kutlarım" dedi.



3 YIL SONRA İKİNCİ LİG'DE

2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ve sezon sonu küme düşmesi acısı yaşayan Bucaspor'un dibe çöküşü büyük bir hızla oldu. Buca önce 2015 yılında İkinci Lig'e 2018'de Üçüncü Lige, ertesi sene de Amatör kümeye geriledi. Amatöre düştüğü sene takımın başına geçen Cihan Aktaş, iki yıl önce Tire 1922'nin yarışmacı haklarını satın alarak Bucaspor 1928'i kurdu. Ve takım bir anda büyük bir ivme yakaladı. Geçen sezon Play- Off finalinde elenen Fırtına bu sezon sırasıyla Arnavutköy Belediye ve Malatya Yeşilyurt'u eledi ve finale çıktı. Finalde de İskenderun FK'yı dize getiren Bucaspor, şampiyon olarak 3 yıl sonra İkinci Lig'e döndü.