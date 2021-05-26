Bucaspor çok mutlu

3. Lig Play-Off finalinde İskenderun FK'yı normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek adını 2. Lig'e adını yazdıran Bucaspor 1928, Buca'ya 11 yıl kupa coşkusu yaşattı. Gelen Play-Off şampiyonluğunun ardından Başkan Cihan Aktaş'ın yeni sezonda Bucaspor 1928 kulübünün Bucaspor A.Ş. olarak eski armayla yarışacağını açıklaması camiada sevinç yarattı. Son olarak 2009- 10 sezonunda 1. Lig'de kupa coşkusu yaşayıp Süper Lig'e adını yazdıran Fırtına, en üst ligde tek yıl kalmasının ardından çöküşe geçmişti. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, "Kendi yeteneklerimizle şampiyon olduk. Biz burayı alırken bir fabrika olarak düşündük.

Zamanımın birçoğunu buraya harcıyorum.

'Biz nereye gidebiliriz'e baktık.

3. Lig, 2. Lig bizim hiçbir zaman hayalimiz değil. Nereye gidebiliriz noktasında baktığımızda, 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz. Bizim burada var olma sebebimiz Türk futboluna gerçek anlamda katkı sunabilmek. Bu sezon sporcu sağlığı merkezine 15 milyon TL'lik yatırım yaptık" dedi.



KIVANÇ DEVLESTİ

Fırtına'nın kalecisi Kıvanç penaltılarda devleşti. İki penaltıyı çıkaran 27 yaşındaki eldiven maçın kahramanı olarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi oldu. Maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Bucaspor'a gönül verenler meydanlarda ve caddelerde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen doyasıya zaferi yaşadı.



SARI LACİVERTLİLER TARİHE GEÇTİ

BUCA 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Oyuncularım isimlerini Bucaspor ve futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Annemin ellerinden öpüyorum, babam cennettedir umarım; babama gönderiyorum şampiyonluğu. Biz bir şey yaptık, hiç vazgeçmedik, o yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.