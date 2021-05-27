Bucaspor 1928’de iskelet kalacak

3. Lig Play-Off finalinde İstanbul'da oynanan maçta İskenderun FK'yı seri penaltı atışları sonucu yenerek 2'nci Lig'e adını yazdıran Bucaspor, yeni sezonda da iskelet kadrosunu koruma kararı aldı. Geride kalan sezonda zorlu bir şampiyonluk mücadelesi verip Play-Off'ta mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde başkan Cihan Aktaş'ın teknik direktör Uğur Balcıoğlu'yla yola devam edeceği bildirildi. Mevcut kadroda birçok oyuncusundan verim alan İzmir ekibinde takımın dağılmayacağı ancak iyi bir bonservis bedeli ödenmesi durumunda bazı genç oyuncuların üst liglerdeki kulüplere satılabileceği öğrenildi. Yönetimin Uğur Balcıoğlu'ndan en kısa sürede yeni sezon için transfer listesini alacağı da vurgulandı. Oturmuş bir kadroyla 2'nci Lig'e başlamayı planlayan kurmayların nokta transferlerle yine şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlandığı kaydedildi.

10 İSMİN MUKAVELESİ BİTİYOR

Bucaspor 1928'de, 24 kişilik kadrodan 10 oyuncunun mukavelesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Alper Kadir Duruk, Burak Sürmeli, Değer Mehmet Çakmak, Gökhan Köseoğlu, Kıvanç Küçükkarış, Oğuz Aydın, Osman Işıklı, Şener Özcan, Ufuk Er, Yalçın Eycan Kaya'nın sözleşmeleri sona ererken, Ahmet Aktaş, Berkay Ertürk, Berke Bıyık, Cuma Menize, Enes Kılıç, Erkan Velioğlu, Hasan Çelik, Saruhan Fındıkcı, Tunç Murat Behram, Yusuf Can Abay'ın 2022'ye, Ege Okka'nın 2023'e, Emre Erdem, Melih Ataş, Turan Ali Demirci'nin de 2025'e kadar mukaveleleri bulunuyor.



ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

MİSLİ.COM 3. Lig Play-Off finalinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltılarla yenip 2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 geçtiğimiz gün taraftarıyla buluşup şampiyonluğunu kutladı. Sarı-lacivertliler, üstü açık otobüsle saat 19.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde hareket etti. Taraftarlarıyla İkinci Lig coşkusunu tezahüratlarla ve meşalelerle kutlayan futbolcular ve teknik ekip kısa bir ilçe turunun ardından Cemil Şeboy Tesisleri'ne geldi. Cemil Şeboy Tesisleri'nde hazırlanan platformda kupayla birlikte konser etkinliğine katılan takım büyük coşku yaşadı. Konser gösterisi ve yemeğin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kısa süren program sona erdi. 11 yıl sonra şampiyonluk mutluluğu yaşayan Bucaspor 1928'de oyuncular da kazanılan şampiyonluk kupasını Buca caddelerinde taraftara sergiledi. Ardından oyuncular, teknik ekip ve yönetim Cemil Şeboy Tesisleri'nde yemekte bir araya gelerek kutlamaları sürdürdü. Buca caddeleri renkli görüntülere sahne oldu.