Bucaspor 1928’de Tunç Murat farkı

MİSLİ.COM 3. Lig Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü engelini aşıp adını tarihinde ilk kez 2. Lig'e yazdıran Bucaspor 1928'in deneyimli golcüsü Tunç Murat Behram sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Sezon başında Vanspor'dan transfer edilen Tunç Murat, Play- Off'lar dahil 33 maçta 22 gol atarak en verimli dönemini geçirdi. Daha önce Nevşehir Belediyespor'la bir sezonda ligde 16 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu Bucaspor'da kendini aşarak şampiyonlukta büyük rol oynadı. Sarı-lacivertlilerle bir sene daha sözleşmesi bulunan Tunç Murat'ın yeni sezonda da 2. Lig'de İzmir ekibinde oynayacağı vurgulandı.