Bucaspor 1928’de Balcıoğlu kalıyor

3. Lig Play-Off müsabakalarını geçerek adını 2. Lig'e yazdıran Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun yeni sezonda da takımın başında olacağı öğrenildi. İskenderun Futbol Kulübü ile oynanan final maçını kazanıp büyük bir başarıya imza atan teknik patron Balcıoğlu'nun şampiyonluk sonrası başkan Cihan Aktaş'la bir araya gelip prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Balcıoğlu'nun önümüzdeki hafta yönetimle yeniden bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın imza atar atmaz iç ve dış transferde yol haritasını belirleyeceği ve listesini başkan Cihan Aktaş'a sunacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüpte, Bucaspor 1928 ismi gelecek günlerde Bucaspor A.Ş. olarak değiştirilecek.

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