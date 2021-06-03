Bucaspor’da Balcıoğlu fırtınası

MİSLİ.COM 3. Lig'de Play-Off'tan şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Bucaspor 1928'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli kulüpte başarının baş mimarlarından biri teknik direktör Uğur Balcıoğlu. Başarılı teknik adam İzmir ekibine ligin 6. haftasında göreve başladı. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün başında 30 karşılaşmada görev aldı. Balcıoğlu bu maçlarda sahadan 19 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alarak sezonu tamamladı. Bucaspor 1928 yönetim kurulu gelecek sezon da 2. Lig'de de Uğur Balcıoğlu ile çalışma kararı aldığını açıklamıştı. Genç teknik adamın önümüzdeki günlerde yönetime transfer politikasıyla ilgili raporunu vereceği öğrenildi.

KULÜP MİSYONUM BELLİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balıcıoğlu, kulüp olarak hem yarıştıklarını hem de genç futbolcuları vitrine çıkardıklarını belirtti. Balcıoğlu, "Kulübümüzün misyonu belli. Hem zirve yarışı vereceğiz, hem de oyuncu yetiştireceğiz. Bunu 2. Lig'de başaracak potansiyel ve gücüne sahibiz" şeklinde konuştu.