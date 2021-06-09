  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca’dan Süper Lig’e

Buca’dan ’e

2. Lig’in yeni ekibi, 20 yaşındaki için lie 2.5 milyon lira karşılığında anlaştı. Sonraki satıştan da pay alınacak

Buca’dan Süper Lig’e

9.6.2021

Bu sezon Misli.com 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Bucaspor, genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Süper Lig ekibi Alanyaspor ile her konuda anlaştı. 20 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibine 2.5 milyon lira bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek olan Akdeniz ekibi 20 yaşındaki genç yetenek ile de 5 yıllık ön protokol imzaladı.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDEYDİ
Bucaspor 1928'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, geçen sezon gösterdiği performans ve istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan Hollanda doğumlu futbolcu, bu maçlarda 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Takımının 2. Lig'e yükselmesinde önemli bir payı olan Oğuz'a üst liglerden bir çok kulüp talip olurken, Alanyaspor işini şansa bırakmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca’dan Süper Lig’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.