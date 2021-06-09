Buca’dan Süper Lig’e

Bu sezon Misli.com 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Bucaspor, genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Süper Lig ekibi Alanyaspor ile her konuda anlaştı. 20 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibine 2.5 milyon lira bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek olan Akdeniz ekibi 20 yaşındaki genç yetenek ile de 5 yıllık ön protokol imzaladı.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDEYDİ

Bucaspor 1928'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, geçen sezon gösterdiği performans ve istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan Hollanda doğumlu futbolcu, bu maçlarda 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Takımının 2. Lig'e yükselmesinde önemli bir payı olan Oğuz'a üst liglerden bir çok kulüp talip olurken, Alanyaspor işini şansa bırakmadı.